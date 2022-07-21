Maccabi Netanya taraftarından yoğun ilgi Medipol Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Netanya'da taraftarlar bu müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Medipol Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Netanya'da taraftarlar bu müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşıyor. Müsabakaya konuk ekip Maccabi Netanya taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bin Maccabi Netanya taraftarı kendileri için ayrılan bölümü doldurarak, takımlarına destek oldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Maccabi Netanya Başakşehir İsrail Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Maccabi Netanya taraftarından yoğun ilgi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.