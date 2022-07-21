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Maccabi Netanya taraftarından yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Maccabi Netanya taraftarından yoğun ilgi

Medipol Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Netanya'da taraftarlar bu müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Netanya'da taraftarlar bu müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşıyor. Müsabakaya konuk ekip Maccabi Netanya taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bin Maccabi Netanya taraftarı kendileri için ayrılan bölümü doldurarak, takımlarına destek oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Maccabi Netanya Başakşehir İsrail Spor Haberler

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