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Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'un, sakatlığı nedeniyle saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada forma giymesi zora girdi. Stoperde Abdülkerim ve Sanchez'in oynaması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in şampiyonunun belli olacağı 38. ve son haftasında saat 19.00'da Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'a, maça saatler kala Victor Nelsson'dan kötü haber geldi.

FORMA GİYEMEYEBİLİR

Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un hafif bir sakatlığının olduğu ve karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Nelsson'un oynamaması durumunda, savunmanın göbeğinde Abdülkerim Bardakcı' ve Davinson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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