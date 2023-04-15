Maça saatler kala büyük şok! Altay Bayındır, kadrodan çıkartıldı

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bel ağrısı şikayeti olan Altay Bayındır, maç kadrosundan çıkartıldı.

Cumartesi günü saat 20.30'da Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku yaşanıyor. Fanatik'ten Yusuf Dursun'un haberine göre; bel ağrısı şikayeti olan Altay, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartıldı.

DURUMU BELLİ DEĞİL

Altay Bayındır'ın sakatlık durumuyla ilgili kulüpten bir açıklama gelmedi. Genç kaptanın durumuyla ilgili açıklamanın maç öncesinde yapılması bekleniyor.

İRFAN CAN ŞANS BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat, şans verilmesi halinde Sarı-Lacivertli takımla ilk kez bir lig maçına çıkacak.