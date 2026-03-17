Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Polonya Ligi'ndeki maçta sadece 2 dakika sahada kalabildi. 90. dakikada oyuna dahil olan Podolski, hava topu mücadelesi sonrası rakibi Michael Ameyaw'a sert tepki gösterdi ve doğrudan kırmızı kart gördü. Maçı 3-1 kazanan Gornik Zabrze'nin galibiyeti, Podolski'nin kısa süreli saha macerası ile gölgelendi.

Bir dönem Galatasaray formasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Lukas Podolski, bu kez saha içindeki gerginliğiyle gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu, Polonya Ligi'nde oynanan maçta kısa sürede oyun dışı kaldı.

SAHAYA GİRDİ, 2 DAKİKADA OLAY ÇIKTI

Gornik Zabrze'nin Rakow Czestochowa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Podolski, 90. dakikada oyuna dahil oldu. Ancak 40 yaşındaki futbolcunun sahadaki macerası sadece iki dakika sürdü.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Hava topu mücadelesinde rakipleriyle temas yaşayan Podolski, aldığı darbelerin ardından yerde kaldı. Pozisyonun devamında Michael Ameyaw'ın müdahalesine sinirlenen yıldız isim, rakibine sert şekilde karşılık verdi.

DOĞRUDAN KIRMIZI KART

Podolski'nin tepkisi sonrası hakem tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Deneyimli futbolcu, kısa süre içinde oyun dışı kalırken maçın önüne geçti.

GALİBİYETE RAĞMEN GÜNDEM OLDU

Gornik Zabrze sahadan 3-1 galip ayrılmasına rağmen, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi Podolski oldu.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

FUTBOLDA KALİTE CİMBOM DIŞINDA KALMADI

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Galatasaray'da oynuyorum sandı hala nasıl olsa göstermiyor hakemler gs'ye kırmızı kart diye :)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

