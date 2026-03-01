Maça dakikalar kala duyuruldu! Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak

Haberler

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını, rahatsızlığı nedeniyle bu akşam Antalyaspor ile oynanacak maçta takımın başında yer almayacağını açıkladı.

  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle Antalyaspor maçında takımın başında olamayacak.
  • Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

TEDESCO TAKIMININ BAŞINDA OLAMAYACAK

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını, rahatsızlığı nedeniyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynanacak maçta takımın başında yer almayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de İtalyan hocanın yerine geçecek isim de belli oldu. Sarı-lacivertli takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle görev yapacak.

