Maç sonunda saha karıştı, Ankaragücülü futbolcu Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu

Süper Lig'de Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin sonunda üzücü bir olay yaşandı. Tribünlerden atlayan Ankaragücülü bir taraftar, Beşiktaş'ın futbolcusu Salih Uçan'a uçan tekme attı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Ankaragücü futbolcusu Oğuz Ceylan ise, "El kol yaparsa sonucu bu olur. Adrenaline veriyoruz" diyerek taraftarı savundu.

Süper Lig'in 5'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Mücadeleyi siyah beyazlılar, 3-2 üstün tamamladı. Fakat maç sonunda yaşananlar futbolseverleri üzdü. Son düdüğün ardından sahaya giren bir taraftar Siyah-Beyazlı futbolculara saldırarak, Salih Uçan'a uçan tekme attı.

"EL KOL YAPARSA BÖYLE OLUR"

Maçın ardından da Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli oyuncusu Oğuz Ceylan o anları anlattı.31 yaşındaki sağ bek, "Altyapıdan çıkan bir oyuncunun öncelikle öğrenmesi gereken şey karakterdir. Onun maç içindeki adrenaline veriyoruz. Yardımcı hocaya küfür edemez veya taraftara el kol hareketi yapamaz. Yaparsa da böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Kesinlikle sahalarda görmek istemediğimiz hareketler ama oldu, bitti" ifadelerini kullandı.