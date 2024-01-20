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Maç sonuna damga vurdu! Pendikspor'dan Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım

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Beşiktaş'ı 4-0 mağlup eden Pendikspor maç sonuna da damga vurdu. Siyah-beyazlılara ligin ilk yarısındaki maçta da yenilmeyen Pendikspor, sosyal medya hesabından, "Vol. 2" ifadesiyle birlikte martı sesi paylaştı. O paylaşım binlerce etkileşim aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-0 mağlup ayrıldı.

MAÇ SONUNA DAMGA VURDU

Maçın bitiş düdüğüyle harekete geçen Pendikdpor, sosyal medya hesabından, "Vol. 2" ifadesiyle birlikte martı sesi paylaştı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Lig'in ilk yarısındaki maçta da Beşiktaş'a kaybetmeyen Pendikspor'un o paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Maç sonuna damga vurdu! Pendikspor'dan Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Çınar Saraç:

Aman yendinde ne oldu küme düşeceksin Pendik ,

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Export 86:

Sequeira Beşiktaşı halletmiş

1
0
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