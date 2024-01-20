Maç sonuna damga vurdu! Pendikspor'dan Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım
Beşiktaş'ı 4-0 mağlup eden Pendikspor maç sonuna da damga vurdu. Siyah-beyazlılara ligin ilk yarısındaki maçta da yenilmeyen Pendikspor, sosyal medya hesabından, "Vol. 2" ifadesiyle birlikte martı sesi paylaştı. O paylaşım binlerce etkileşim aldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-0 mağlup ayrıldı.
MAÇ SONUNA DAMGA VURDU
Maçın bitiş düdüğüyle harekete geçen Pendikdpor, sosyal medya hesabından, "Vol. 2" ifadesiyle birlikte martı sesi paylaştı.
BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI
Lig'in ilk yarısındaki maçta da Beşiktaş'a kaybetmeyen Pendikspor'un o paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.