Haberler

Maç sonuna damga vuran görüntü! Galatasaray taraftarı faturayı iki isme kesti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Maç sonuna damga vuran görüntü! Galatasaray taraftarı faturayı iki isme kesti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maç sonuna damga vuran görüntü! Galatasaray taraftarı faturayı iki isme kesti
Haber Videosu

Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Galatasaray'ın futbolcuları, taraftarlar tarafından protesto edildi. Taraftarların hedefinde, kalesinde 5 gol gören Uğurcan Çakır ve sahada beklenen etkiyi gösteremeyen Leroy Sane vardı. Taraftarlar, Uğurcan Çakır ve Leroy Sane'yi yuhaladı.

Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Tarihi yenilginin ardından Almanya'da sarı-kırmızılı futbolcular protesto edildi. Taraftarların hedefinde Uğurcan Çakır ve Leroy Sane vardı.

UĞURCAN ÇAKIR'A SERT TEPKİ

Frankfurt karşısında kalesinde 5 gol gören Uğurcan Çakır, maç sonrası protestonun baş aktörü oldu. Taraftarlar, milli kalecinin performansını yetersiz bulurken tecrübeli file bekçisine sert eleştiriler yöneltti.

LEROY SANE'YE DE ÖFKE YAĞDI

Sahada beklenen etkiyi gösteremeyen Leroy Sane de taraftarların tepkisinden kurtulamadı. Hücumdaki etkisizliği ve savunmaya katkı vermemesi nedeniyle eleştirilen Alman yıldız, maç sonrası protesto edilen bir diğer isim oldu.

FATURA İKİ YILDIZA KESİLDİ

Maç bitiminde stattan ayrılan futbolculara seslenen taraftarlar, "Bu formayı hak eden oynasın" sözleriyle mesaj gönderdi. Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı bulurken, Galatasaraylı taraftarların faturayı özellikle iki isme kestiği görüldü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Murat:

tek suçlu barış efendi.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

tek suçlu hoca. bu ne disiplinsizlik. Arda olsa sahaya girer tokatlardı. bu ne lakayıtlık. sane bitimiş. hep paralel hep paralel. ne pas ne orta ne içeriye katetmek var. oynatma abisi oynatma . kaç para verdiysen ver banane. ikardiyi oynatmıyon saneyi de oynatma.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Vallahi Okan ın maç sonu açıklaması bile gelecekteki maçlarda ne yapacağını gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'ni haketmiyorsun Okan. Keşke Fatih Terim gibi profesyonel bir adama sahip olsak şu an, profesyonelliğini hem sahada hem de maç sonu açıklamada gösteren Fatih terim gibi bir teknik direktöre sahip olsaydık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Evet iki suçlu var ama bunlar değil. 1. suçlu Okan, 2. suçlu ise Barış Alper. Başka suçlu yoktu.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Lan niye suçlu arıyonuz takım kopmle kaybetti illa suçlu olacaksa okan buruk olması lazım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Muslera 16. saniyede gol yedi

O eski halinden eser yok şimdi
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.