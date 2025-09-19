Maç sonuna damga vuran görüntü! Galatasaray taraftarı faturayı iki isme kesti

Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Tarihi yenilginin ardından Almanya'da sarı-kırmızılı futbolcular protesto edildi. Taraftarların hedefinde Uğurcan Çakır ve Leroy Sane vardı.

UĞURCAN ÇAKIR'A SERT TEPKİ

Frankfurt karşısında kalesinde 5 gol gören Uğurcan Çakır, maç sonrası protestonun baş aktörü oldu. Taraftarlar, milli kalecinin performansını yetersiz bulurken tecrübeli file bekçisine sert eleştiriler yöneltti.

LEROY SANE'YE DE ÖFKE YAĞDI

Sahada beklenen etkiyi gösteremeyen Leroy Sane de taraftarların tepkisinden kurtulamadı. Hücumdaki etkisizliği ve savunmaya katkı vermemesi nedeniyle eleştirilen Alman yıldız, maç sonrası protesto edilen bir diğer isim oldu.

FATURA İKİ YILDIZA KESİLDİ

Maç bitiminde stattan ayrılan futbolculara seslenen taraftarlar, "Bu formayı hak eden oynasın" sözleriyle mesaj gönderdi. Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı bulurken, Galatasaraylı taraftarların faturayı özellikle iki isme kestiği görüldü.