Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı

Irak Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki isim İstanbul'da bıçaklandı
Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş

İstismar şüphelisi felaketin yaşandığı eve böyle gitmiş

Maç sonuna damga vuran anlar: Dursun Özbek az daha canlı yayında küfrediyordu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem ve TFF'yi sert şekilde eleştiren Özbek'in, küfretmemek için kendini zor tuttuğu gözlerden kaçmadı.

Özbek, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Park'ta 2-2 berabere kaldıkları ikas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR OYUN HAZIRLANMIŞ"

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın performansını eleştiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu gayet güzel oynadılar. Hakeme bir şey demiyorum. Çünkü kendisi kendisine söyleneni, görevini yaptı. MHK Başkanı'na sesleniyorum; bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bizim bütün maçlarımıza vermenizi istiyorum. Geçmişte söylenen, 'Türkiye'de Futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun.' diye bir ifade var. Bu akşam da bir örneğini seyrettik. Sayın TFF Başkanı, geçmişte hocamızın söylediği bir söz üzerine, 'Görürsünüz bu hakemi bir daha verir miyim, vermez miyim?' dedi. İnadına bu akşam bu hakemi atadı. Bütün konuşmalarında Galatasaray var. Biz, bu akşam anladık ki federasyonu da rakipleri de yenmek zorundayız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, hocama ve oyuncularımıza sesleniyorum. Eğer hedefe gideceksek TFF'yi de MHK'yi de rakiplerimizi de yeneceğiz. Başka çaremiz yok." diye konuştu.

KÜFRETMEMEK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU: BAŞKA ŞEYLER KONUŞACAĞIM

TFF'ye de sert çıkan Özbek, "Federasyon başkanı, televizyonlarda, sağda, solda, yalılarda, kapalı kapılar ardında Galatasaray'ı konuşuyor. Ne yaparsanız yapın Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Hodri meydan diyorum. Bir sonraki maça da Oğuzhan Çakır'ı istiyorum. TFF Başkanı, sürekli Galatasaray'ı hedef alıyor. Galatasaray size ne yaptı? Galatasaray, bu ülkenin bir değeridir. Kimse Galatasaray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver. Yoksa başka şeyler konuşacağım" dediği anlarda hayli sinirlendiği görüldü.

Maç sonuna damga vuran anlar: Dursun Özbek az daha canlı yayında küfrediyordu
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
img

Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
img

Esra Erol'u şoke eden ayrılık
500

Yorumlar (34)

Haber YorumlarıSergen Sezen:

yüzsüz herif, 2 kere oyuncunu atmadı oyundan hakem, penaltısını vermedi onları söylemiyosun. ayrıcalık istemeyin adalet isteyin.

Yorum Beğen244
Yorum Beğenme109
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hakem olmasa EYÜP yenmişti dua edin hakeme

Yorum Beğen221
Yorum Beğenme89
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Yorumlar boş insanlarla dolmuş. GS haklı işte bir yerlerinizi boşuna yırtmayin

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme195
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi Üney:

Ne kadar sevimsiz ve terbiyesiz bir adam bu ya kardeşim hakem taktir haklarını hep sizden taraf kullandı, resmen Eyüp sporun hakkı yendi, sen ne utanmaz adamsın, sen başka maçmı seyrediyordun, kafanmı güzel

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiyar cann:

7 veya 8 gol kaçır atma hakeme yüklen yakışmadı sana başkan futbol yorumcuları hepside osimiye yapılan hareketin Penaltı olmadığı görüşünde birleştiker sakinol başkan

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

bukadarda gerçekleri bilip utanmadan hâlaa kendilerine çıkar bekleyen başka insanlar olabilir mi acaba

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf KOÇ:

Kazanınca bişey yok berabere kalınca hakeme saldır

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa özkan:

arsızlık diz boyu!!!

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet yılmaz:

Sevgili Başkan Takılı kalmış galiba. Bu maç hakeme değil Arda Turan'a veya Kaleci Berke'ye kızacaktır.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

altı üstü bir puan kaybettin ne o şakulin kaymış:)))

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 34 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Muğla okullar tatil mi 3 Aralık Salı (Son Dakika Muğla Valiliği)? Hatayspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hatayspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Antalya okullar tatil mi 3 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)? 3 Aralık Salı okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Fenerbahçe Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Devamsızlık affı geldi mi? Esenyurt'ta polisi vuran şahıs kim, adı ne, yakalandı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 2-3 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 2-3 Aralık Discord erişim engeli kalkacak mı? Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.