Maç sonuna damga vuran anlar: Dursun Özbek az daha canlı yayında küfrediyordu

Özbek, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Park'ta 2-2 berabere kaldıkları ikas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR OYUN HAZIRLANMIŞ"

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın performansını eleştiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu gayet güzel oynadılar. Hakeme bir şey demiyorum. Çünkü kendisi kendisine söyleneni, görevini yaptı. MHK Başkanı'na sesleniyorum; bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bizim bütün maçlarımıza vermenizi istiyorum. Geçmişte söylenen, 'Türkiye'de Futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun.' diye bir ifade var. Bu akşam da bir örneğini seyrettik. Sayın TFF Başkanı, geçmişte hocamızın söylediği bir söz üzerine, 'Görürsünüz bu hakemi bir daha verir miyim, vermez miyim?' dedi. İnadına bu akşam bu hakemi atadı. Bütün konuşmalarında Galatasaray var. Biz, bu akşam anladık ki federasyonu da rakipleri de yenmek zorundayız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, hocama ve oyuncularımıza sesleniyorum. Eğer hedefe gideceksek TFF'yi de MHK'yi de rakiplerimizi de yeneceğiz. Başka çaremiz yok." diye konuştu.

KÜFRETMEMEK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU: BAŞKA ŞEYLER KONUŞACAĞIM

TFF'ye de sert çıkan Özbek, "Federasyon başkanı, televizyonlarda, sağda, solda, yalılarda, kapalı kapılar ardında Galatasaray'ı konuşuyor. Ne yaparsanız yapın Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Hodri meydan diyorum. Bir sonraki maça da Oğuzhan Çakır'ı istiyorum. TFF Başkanı, sürekli Galatasaray'ı hedef alıyor. Galatasaray size ne yaptı? Galatasaray, bu ülkenin bir değeridir. Kimse Galatasaray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver. Yoksa başka şeyler konuşacağım" dediği anlarda hayli sinirlendiği görüldü.