Maç sonu söyledikleri sonunu getirdi! Tottenham'da Antonio Conte dönemi resmen bitti

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da teknik direktör Antonio Conte ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. İtalyan hoca son oynanan Southampton maçının ardından yaptığı açıklamada futbolcuları ve yönetimi eleştirirken, "Biz bir takım değiliz. Sahadaki 11 oyuncuyuz. Bencil oyuncular görüyorum. Birbirine yardım etmek istemeyen, yüreğini ortaya koymayan oyuncular. Şimdiye kadar durumu saklamaya çalıştım ama artık yeter." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Premeier Lig'de 4. sırada bulunan Tottenahm Hotspur'da teknik direktör Antonio Conte dönemi resmen sona erdi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaşarak Antonio Conte ile yollarımızı ayırdık. Antonio'ya emekleri için teşekkür ediyor ve gelecek için başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FUTBOLCULARI VE YÖNETİMİ HEDEF ALMIŞTI

Tottenham'ın son oynadığı ve 3-1 üstünken berabere biten Southampton maçının ardından açıklamalarda bulunan Conte, futbolcuları ve yönetimi hedef almıştı.

İtalyan hoca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"20 YILDIR HİÇBİR ŞEY KAZANAMADILAR"

"Biz bir takım değiliz. Sahadaki 11 oyuncuyuz. Bencil oyuncular görüyorum. Birbirine yardım etmek istemeyen, yüreğini ortaya koymayan oyuncular. Şimdiye kadar durumu saklamaya çalıştım ama artık yeter. Oyuncular için hala bahaneler buluyorsunuz... Bahaneler ve yine bahaneler... Sadece bunu yapıyorsunuz. Devam edin, hadi onları koruyun! Buraya alışmışlar! Baskı ve stres altında oynamak istemiyorlar. Tottenham'ın hikayesi bu! 20 yıldır hiçbir şey kazanamadılar. Neden?

"SADECE KENDİ ADINA OYNAYAN 11 OYUNCU GÖRÜYORUM"

Şimdi önümüzde 10 maç var ve birileri bu tavırla, bu ruhla neyin yedincisi, sekizincisi olmak için savaşabileceğimizi düşünüyor? Ben bunun için savaşmaya alışkın değilim. Bu herkesin sorumluluğu. Taraftarımızın bizimle gurur duyması için oynuyoruz. Arzunuz olmalı, gözünüzde ateş olmalı. Buna sahip değilseniz, FA Cup'a çıkamazsınız. Burada uzun zamandır buna alışılmış. Transfer dönemindeki hamleler kulübün ve teknik direktörün sorumluluğunda. Peki oyuncular, oyuncular nerede? Sadece kendi adına oynayan 11 oyuncu görüyorum."