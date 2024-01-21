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Maç sonu ortalık karıştı! Bülent Uygun ve Maruis Sumudica birbirine girdi

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Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve 2-2 biten Sivasspor-Gaziantep maçı sonrası saha karıştı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Maruis Sumudica birbirine girdi.

Sivasspor Trendyol Süper Lig'in 21. Haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

BÜLENT UYGUN VE SUMUDICA BİRBİRİNE GİRDİ

Maç sonu saha bir anda karıştı. İki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Arbede de iki takımın teknik direktörü Bülent Uygun ile Maruis Sumudica birbirinin üzerine yürüdü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çıkan gerginliğin daha da büyümesini önlemek için sahaya giren güvenlik güçleri tarafları sakinleştirdi. Takımlar polis eşliğinde soyunma odasına gitti ve olay daha da büyümedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Sivasspor Spor Haberler

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Yorumlar (5)

mahmut:

Bu Smudica başka deplasmandlarda da rakip hocalara yumruk sallamışlığı var. Çok çirkef Rumen hoca. Ama Türkiye de olduğunu biri ona hatırlatsın bana denk gelirse yere sererim

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Alperen:

mahmut sumudıke şuana kadar super liğde birçok takım çalıştırdı kime yumruk salladı sen suvası tanımıyon demekki orası kadar çırkef biryer yoktur futbolcu transfer etmezler giden kacar işte böyle puan kaybederler sonrada çirkeflik yaparlar zaten suvasın genel yapısı saldırgandır ınsanına asla guven olmaz sız bakmayın yigııdoo gecındıklerıne onlar bırkac sıse ıctıkten sonra yıgıtlık yapmaya kalkarlar .

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PBG BG:

Aklı kıt Mahmut, fenerli olduğun nasıl da belli. Çünkü kuş beyni ile yaşıyorsun

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Emin emin:

Tamam Mahmut abi, ben söylerim sumidikaya sana yanlış yapmaz

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Arif altın:

90 dakikalık maç yapacaklar ortalığı birbirine katıyorlar dünya aleme rezil oluyorlar adam gibi maç oynamıyacaklarsa herkes aklını başına alıncaya kadar ligi kapatın her hafta ayrı bir rezillik ayıp

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