Maç sonu ortalık karıştı! Bülent Uygun ve Maruis Sumudica birbirine girdi

Sivasspor Trendyol Süper Lig'in 21. Haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

BÜLENT UYGUN VE SUMUDICA BİRBİRİNE GİRDİ

Maç sonu saha bir anda karıştı. İki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Arbede de iki takımın teknik direktörü Bülent Uygun ile Maruis Sumudica birbirinin üzerine yürüdü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çıkan gerginliğin daha da büyümesini önlemek için sahaya giren güvenlik güçleri tarafları sakinleştirdi. Takımlar polis eşliğinde soyunma odasına gitti ve olay daha da büyümedi.