Maç sırasında üzerine yıldırım düşen futbolcu kim? Futbolcu öldü mü?

Maç sırasında üzerine yıldırım düşen futbolcu kim? Futbolcu öldü mü? Endonezya'nın Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda oynanan Bandung City ile FBI Subang sırasında trajik bir olay yaşandı. Maçın oynandığı esnadayıldırım bir futbolcunun üzerine düştü. 34 yaşındaki Septian Raharaja ise hayatını kaybetti.

MAÇ SIRASINDA ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞEN FUTBOLCU KİMDİR?

Endonezya'nın Bandung şehrinde oynanan futbol maçında 34 yaşındaki futbolcu Septian Raharaja'nın üzerine yıldırım düştü. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda talihsiz futbolcu feci şekilde can verdi.

FUTBOLCU ÖLDÜ MÜ?

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bandung Emniyet Müdürü Budi Sartono, " Hava yağmurlu değildi, güzeldi. Raharaja bir anda gelen yıldırımla aniden yere düştü. Bu olayda futbolcumuz maalesef hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.