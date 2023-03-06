Maç sırasında kalp krizi geçiren genç futbolcudan acı haber! Drogba yetkililere isyan etti

Fildişi ekibi Racing forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Moustapha Sylla, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi'nin efsane futbolcusu Drogba, sağlık sisteminin yetersizliğine isyan etti.

Fildişi Sahili'nde 1. lig kulübü Racing Club d'Abidjan'da (RCA) forma giyen futbolcu Moustapha Sylla,S ol FC takımıyla oynanan karşılaşmada kalp krizi geçirdi.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Maç oynanırken yere yığılan Sylla, hastane yolunda hayatını kaybetti. 21 yaşındaki futbolcunun vefatından sonra bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahili'nin efsane futbolcusu yetkililere isyan etti.

"SON 4 YILDA 3 FUTBOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ"

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu Didier Drogba da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fildişi Sahili'nde 4 yılda 3 futbolcunun yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Drogba, futbolcuların gerekli sağlık testlerinden geçmesinin önemine işaret etti.