Maç sayısıyla gol sayısını yarıştırıyor! Haaland, 23 yaşında milli takım tarihine geçmenin eşiğinde

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Norveç Milli Takımı formasını giydiği 26 maçta 25 gol atma başarısı gösterdi. 23 yaşındaki Haaland, milli formayla 8 gol daha atması durumunda Norveç'in en golcü futbolcusu Jorgen Juve'yi yakalayacak.

Norveç'in 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydeden Erling Haaland, milli takım kariyerinde 26. maçında 25. kez fileleri havalandırdı.

TARİHE GEÇMEK İÇİN 8 GOLÜ KALDI

Genç oyuncu, 8 gol daha atması durumunda Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak. Manchester City formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Haaland, 6 gol kaydetti.

GEÇEN SEZON 61 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

Haaland geçen sezon Manchester City formasıyla 53 maça çıktı. Norveçli yıldız bu karşılaşmalarda 52 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.