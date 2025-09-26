Haberler

Maç oynarken beton duvara çarpan 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

İngiltere alt lig ekiplerinden Chichester City'nin genç oyuncusu Billy Vigar, maç sırasında yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Maçın ilk yarısında topu oyunda tutmaya çalışırken saha kenarındaki beton duvara çarpan Vigar, ağır bir şekilde yaralandı ve beyin travması geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen genç futbolcu kurtarılamadı.

İngiltere alt lig ekiplerinden Chichester City'nin 21 yaşındaki oyuncusu Billy Vigar, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçta yaşadığı talihsiz kaza sonrası hayatını kaybetti.

SAHA KENARINDA KORKUNÇ KAZA

Chichester City ile Wingate & Finchley arasında oynanan karşılaşmada topu oyunda tutmaya çalışan Vigar, saha kenarındaki beton duvara çarparak ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yapay komaya alınan genç futbolcu, salı günü ameliyata alınsa da tüm çabalara rağmen perşembe sabahı yaşamını yitirdi.

AİLEDEN YÜREK BURKAN AÇIKLAMA

Vigar ailesi, yaptığı açıklamada, "Billy, geçen cumartesi ciddi bir beyin hasarı geçirdi. Salı günü ameliyat olsa da yaralanma çok ağırdı ve 25 Eylül sabahı hayatını kaybetti. Onu sevdiği oyunu oynarken kaybetmiş olmamız ailemizi derinden yıktı" ifadelerine yer verdi.

ARSENAL ALT YAPISINDAN PROFESYONELLİĞE

Futbola 14 yaşında Arsenal altyapısında başlayan Billy Vigar, U18 ve Premier Lig 2 takımlarında düzenli olarak forma giydi. 2022'de profesyonel sözleşmeye imza atan genç oyuncu, geçtiğimiz yaz Chichester City'ye transfer olmuştu.

Billy Vigar'ın ani ölümü futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı. Genç oyuncunun tutkusu ve sahadaki karakteriyle hatırlanacağı vurgulandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
