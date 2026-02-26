Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket
Galatasaraylı bir taraftar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus maçında oturdukları koltuğun uğursuz olduğunu söyleyerek koltuğu oturma salonundan çıkarttırdı. Bu anlar kısa süre içerisinde viral oldu.
Galatasaraylı bir taraftarın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynanan zorlu maç sırasında yaşadığı ilginç an, sosyal medyada hızla viral oldu.
KOLTUĞU UĞURSUZ BULDU, SALONUN DIŞINA ÇIKARTTIRDI
Ailesiyle birlikte evinde maçı izleyen tutkulu bir Galatasaray taraftarı, takımının Juventus karşısında üst üste gol yediği dakikalarda oturduğu koltuğun "uğursuz" olduğuna kanaat getirdi. Maçın gidişatını olumsuz etkilediğini düşünen taraftar, koltuğu yerinden kaldırtıp salondan çıkarttırdı.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Bu esnada çekilen kısa video, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede binlerce beğeni aldı ve taraftarlar arasında büyük gülümsemelere neden oldu. Taraftarlar yapılan bu totem için "Şampiyonluk getirir bu hareket" gibi esprili söylemlerde bulundu.