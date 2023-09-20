Daha maç başlamadan neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray taraftarından Kopenhag kalecisi Grabara'ya büyük tepki
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde Kopenhag'ı ağırladığı maç öncesi ısınmaya çıkan Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, tribünlerden yoğun ıslık sesleriyle karşılandı. Grabara'nın, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklindeki açıklaması sonrası Galatasaray taraftarı bu tepkiyi gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile kozlarını paylaşacağı maç öncesi rakip takım kalecisine yoğun şekilde ıslık sesiyle tepki gösterdi.
KALECİYE SERT TEPKİ
Konuk takım Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara ısınmaya çıktığı an Galatasaray tribünlerinden çok yoğun ıslık sesleri yükseldi.
"FENERBAHÇE TARAFTARI DAHA İYİ" DEMİŞTİ
Sarı-kırmızılı tribünler, 24 yaşındaki kaleci ısınmaya çıktığı esnada yoğun ıslıklarla Grabara'ya tepki gösterdi. Grabara, maçtan önce Galatasaray taraftarı için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.