Daha maç başlamadan neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray taraftarından Kopenhag kalecisi Grabara'ya büyük tepki

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde Kopenhag'ı ağırladığı maç öncesi ısınmaya çıkan Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, tribünlerden yoğun ıslık sesleriyle karşılandı. Grabara'nın, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklindeki açıklaması sonrası Galatasaray taraftarı bu tepkiyi gösterdi.