Maaşında büyük fedakarlığa giden İlkay Gündoğan, Barcelona ile anlaştı

Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan, Barcelona ile anlaşma sağladı. 10.5 milyon euroluk maaş talebinde indirime giderek 6 milyon euroya ikna olan başarılı futbolcunun, kendisini Katalan devine bağlayan imzayı atması an meselesi.