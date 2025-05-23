Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, bu sezon 12 gol 14 asist yapan Yunus Akgün'le yeni bir sözleşme imzalamak üzere. Yönetim, yıldız futbolcuya yıllık 3.2 milyon euro maaş verecek. Sözleşme yenileme çalışmaları hız kazanırken, Akgün'ün yeni sözleşmeyi birkaç gün içinde imzalaması bekleniyor.

Bu sezon 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takan Galatasaray'da, gelecek sezon için kadro çalışmaları kapsamında iç transfer dönemi de başladı.

3.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray'da kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus Akgün için sözleşme yenileme çalışmaları hız kazandı. Yunus Akgün, Sarı-Kırmızılı ekipte 3.2 Milyon Euro kazanacağı sözleşmeyi bir kaç gün içinde imzalayacak.

26 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Yunus Akgün, bu sezon toplamda 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Fatma Zehra Kınık için istenen ceza belli oldu
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu

Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada

Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Dev maç şifresiz kanalda
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor

Son maçta taraftara hareket çekmişti! Kararını verdi
Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu

Tekbirler eşliğinde altından geçtiler! Burada tek bir amaç var
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.