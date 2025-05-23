Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
Galatasaray, bu sezon 12 gol 14 asist yapan Yunus Akgün'le yeni bir sözleşme imzalamak üzere. Yönetim, yıldız futbolcuya yıllık 3.2 milyon euro maaş verecek. Sözleşme yenileme çalışmaları hız kazanırken, Akgün'ün yeni sözleşmeyi birkaç gün içinde imzalaması bekleniyor.
Bu sezon 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takan Galatasaray'da, gelecek sezon için kadro çalışmaları kapsamında iç transfer dönemi de başladı.
3.2 MİLYON EURO KAZANACAK
Galatasaray'da kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus Akgün için sözleşme yenileme çalışmaları hız kazandı. Yunus Akgün, Sarı-Kırmızılı ekipte 3.2 Milyon Euro kazanacağı sözleşmeyi bir kaç gün içinde imzalayacak.
26 GOLE KATKI SAĞLADI
Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Yunus Akgün, bu sezon toplamda 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.