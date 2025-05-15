Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'da bir devir resmen sona eriyor. Fransız ekibinde yıldız isim Alexander Lacazette, takımına veda edecek.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, basın toplasında açıklama yaparak Lacazette'nin gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı. Fonseca yaptığı açıklamada, "Bugün Alex ile konuştum. Bunun onun buradaki son maçı olacağı doğru. Bu takım için ekstra motivasyon olacak. Bu kulüp için muhteşem şeyler yaptı. O harika bir profesyonel ve onunla çalışmayı çok sevdim. Onun için harika bir oyun oynamalıyız, harika bir uğurlamayı hak ediyor.'' dedi.

ARSENAL'DEN GERİ DÖNMÜŞTÜ

Lyon'un altyapısında yetişen Lacazette, 2017 yılında 53 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Arsenal'e transfer olmuş ve 2022 yılında Lyon'a geri dönmüştü. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki golcünün gelecek sezonki adresi merak ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lyon'da 41 maça çıkan yıldız golcü, 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Lacazette'nin piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.