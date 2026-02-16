Haberler

Ünlü rapçi, sahneye Sakaryaspor formasıyla çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü rapçi Lvbel C5, dün akşamki konserinde sahneye Sakaryaspor formasıyla çıktı. Paylaşılan konser görüntüleri hızla yayılırken, kullanıcılar rapçinin bu tercihine dair çok sayıda yorum yaptı.

Ünlü rapçi Lvbel C5, dün akşamki konserinde sahneye Sakaryaspor formasıyla çıktı. Sanatçının tercihi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

AMEDSPOR MAÇI SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Lvbel C5'in, bir gün önce Amedspor ile berabere kalan Sakaryaspor'un formasını giymesi dikkat çekti. Konser sırasında kaydedilen görüntüler hızla yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan anlar viral olurken, kullanıcılar rapçinin bu tercihine dair çok sayıda yorum yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat

50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu

Dünyaca ünlü ismin İsrail için söylediklerine bakar mısınız
Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı