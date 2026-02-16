Ünlü rapçi, sahneye Sakaryaspor formasıyla çıktı

Ünlü rapçi Lvbel C5, dün akşamki konserinde sahneye Sakaryaspor formasıyla çıktı. Sanatçının tercihi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

AMEDSPOR MAÇI SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Lvbel C5'in, bir gün önce Amedspor ile berabere kalan Sakaryaspor'un formasını giymesi dikkat çekti. Konser sırasında kaydedilen görüntüler hızla yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan anlar viral olurken, kullanıcılar rapçinin bu tercihine dair çok sayıda yorum yaptı.