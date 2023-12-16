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Luton Town Futbolcusu Tom Lockyer Kalp Krizi Geçirdi

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Luton Town forması giyen Tom Lockyer, Bournemouth ile oynanan karşılaşmada kalp krizi geçirdi. Lockyer daha önce de benzer bir durum yaşamıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Luton Town forması giyen Tom Lockyer, Bournemouth ile oynanan karşılaşmada kalp krizi geçirdi.

İngiltere Premier Lig'in 17'nci haftasında Bournemouth sahasında Luton Town ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 devam ederken Luton Town'da 29 yaşındaki savunmacı Tom Lockyer, 59'uncu dakikada topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Saha içinde sağlık ekipleri oyuncuya yaklaşık 10 dakika müdahale etti. Müdahale sonrası Galli oyuncu sedyeyle kenara geldi. Sakatlık sebebiyle bir süre oyun dururken, 62'nci dakikada karşılaşmanın hakemi Simon Hooper mücadeleye ara vererek iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Ardından bir süre bekleyiş sürerken maçın hakemi Simon Hooper'ın da kararıyla mücadeleye devam edilmedi. Karşılaşmanın tatil edildiği de resmi olarak açıklandı.

COVENTRY CITY MAÇINDA DA YERE YIĞILMIŞTI

Galli savunmacı Tom Lockyer, geçen sezon mayıs ayında oynanan Coventry City karşılaşmasında da yere yığılmıştı. Premier Lig'e yükselme Play-Off Final maçında da kendisini yere bırakan 29 yaşındaki savunmacı hastaneye kaldırılmış, ardından kalp ameliyatı olmuştu. Lockyer, ameliyatın ardından futbola hayatına devam etti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Luton Town'dan Tom Lockyer'ın yaşadığı sakatlık sonrasında resmi açıklama geldi. 29 yaşındaki Galli oyuncu için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık personelimiz, Hatters kaptanının sahada kalp krizi geçirdiğini ancak sedyeyle kaldırıldığında tepki gösterdiğini doğruladı. Tedavisi stadyumda devam etti ve bunun için her iki tarafın sağlık ekiplerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tom hastaneye transfer edildi, burada destekçilerimize onun stabil olduğu ve şu anda ailesiyle birlikte yatağının başında başka testler yapıldığı konusunda güvence verebiliriz. Destekleri, ilgileri ve sevgi dolu mesajları için herkese teşekkür ederiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Luton Town Kalp Krizi Haberler

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