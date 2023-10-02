Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Lüleburgazspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kulüp Başkanı Cevat Şenkardeşler, Doğukan Özdin, Kerem Erkol, Biray Yörük ve Hüseyin Kaçar ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Şenkardeşler, takımın gücüne güç kattıklarını belirtirken, transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Lüleburgazspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kulüp Başkanı Cevat Şenkardeşler, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada Doğukan Özdin, Kerem Erkol, Biray Yörük ve Hüseyin Kaçar ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Transfer çalışmaları ile takımın gücüne güç kattıklarını ifade eden Şenkardeşler, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Bu sezon lige çok iyi hazırladıklarını anlatan Şenkardeşler, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.