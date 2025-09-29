Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü

Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Belçikalı golcü futbolcu Romelu Lukaku'nun babası, eski futbolcu Roger Lukaku 58 yaşında hayatını kaybetti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE DE FORMA GİYMİŞTİ

Eski futbolcu olan Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Süper Lig'de Gençlerbirliği forması da giymişti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'da yaşayan Roger Lukaku'nun ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

ROGER LUKAKU'NUN TÜRKİYE KARİYERİ

Gençlerbirliği'nde 1 sezon futbol oynayan Lukaku, 33 maça çıkan baba Lukaku, 2'si Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olmak üzere toplam 4 gol kaydetti.

ROMELU LUKAKU'DAN BABASINA VEDA

Napolili futbolcu Romelu Lukaku, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak babasına veda etti.

İşte Lukaku'nun o paylaşımı;

"Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Sana sonsuza dek minnettarım. Hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Beni korudun ve kimsenin yapamayacağı gibi bana yol gösterdin. Bir daha asla eskisi gibi olmayacağım. Acı ve gözyaşlarım özgürce akıyor. Ama Tanrı bana kendimi yeniden inşa etme gücü verecek. Her şey için teşekkür ederim, Babam."