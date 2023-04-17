Lukaku için heyecanlandıran iddia! Ya Fenerbahçe ya da Galatasaray
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Chelsea'de istenmeyen Romelu Lukaku, kiralık gönderildiği Inter'de de aynı kaderi yaşadı. 29 yaşındaki golcünün, Fenerbahçe, Galatasaray ya da Suudi Arabistan'da bir takıma gitme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi.
Inter, Chelsea'den kiraladığı Belçikalı yıldız ile yolları ayırma kararı aldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, Lukaku'nun bonservisini almayı düşünmüyor, Chelsea de futbolcuyla yola devam etmek istemiyor.
İtalyan basınında 30 yaşındaki golcü futbolcunun Fenerbahçe, Galatasaray ya da Suudi Arabistan'a gidebileceğini iddia edildi.
Lukaku, Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı Icardi gibi 1993 doğumlu ve benzer bir kaderi yaşıyor. Avrupa devlerinin sıcak bakmadığı Icardi de Galatasaray ile küllerinden doğmuştu. Süper Lig, Lukaku için de bir fırsat olabilir.
2021 Ağustos'ta 113 milyon euro bedelle Inter'den Chelsea'ya giden Lukaku'nun piyasa değeri 40 milyon euroya kadar düştü. 30'a merdiven dayayan Belçikalı golcünün durumuna bakıldığında daha da değer kaybetme ihtimali kuvvetli görülüyor.
Lukaku'nun Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşlarından Dries Mertens Galatasaray'da, Michy Batshuayi ise Fenerbahçe'de top koşturuyor.