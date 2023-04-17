Lukaku için heyecanlandıran iddia! Ya Fenerbahçe ya da Galatasaray

Chelsea'de istenmeyen Romelu Lukaku, kiralık gönderildiği Inter'de de aynı kaderi yaşadı. 29 yaşındaki golcünün, Fenerbahçe, Galatasaray ya da Suudi Arabistan'da bir takıma gitme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi.

Inter, Chelsea'den kiraladığı Belçikalı yıldız ile yolları ayırma kararı aldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, Lukaku'nun bonservisini almayı düşünmüyor, Chelsea de futbolcuyla yola devam etmek istemiyor.

TÜRKİYE YA DA SUUDİ ARABİSTAN

İtalyan basınında 30 yaşındaki golcü futbolcunun Fenerbahçe, Galatasaray ya da Suudi Arabistan'a gidebileceğini iddia edildi.

ICARDI GİBİ OLABİLİR

Lukaku, Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı Icardi gibi 1993 doğumlu ve benzer bir kaderi yaşıyor. Avrupa devlerinin sıcak bakmadığı Icardi de Galatasaray ile küllerinden doğmuştu. Süper Lig, Lukaku için de bir fırsat olabilir.

PİYASA DEĞERİ ERİYOR

2021 Ağustos'ta 113 milyon euro bedelle Inter'den Chelsea'ya giden Lukaku'nun piyasa değeri 40 milyon euroya kadar düştü. 30'a merdiven dayayan Belçikalı golcünün durumuna bakıldığında daha da değer kaybetme ihtimali kuvvetli görülüyor.

MERTENS VE BATSHUAYI

Lukaku'nun Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşlarından Dries Mertens Galatasaray'da, Michy Batshuayi ise Fenerbahçe'de top koşturuyor.