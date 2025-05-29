Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

2012 yılından bu yana İspanyol devi Real Madrid forması giyen ve takımdan ayrılacağını açıklayan Luka Modric'in başkan Florentino Perez ile yaptığı görüşmeye dair detaylar ortaya çıktı. Modric'in Perez'e milli yıldızımız Arda Güler'le ilgili de yorumda bulunduğu İspanyol basınında geniş yer aldı.

''ARDA GENÇLİĞİMİ HATIRLATIYOR''

Defansa Central'de yer alan habere göre; Modric, Perez ile yaptığı görüşmede Arda Güler'le ilgili, ''Bana gençliğimi hatırlatıyor. Birkaç yıl içinde kendine güveni olursa bu pozisyonda en iyisi olabilir.'' ifadelerini kullandı.

Perez ile konuşmasına devam eden Modric'in Arda için ''Arda Güler'in başarılı olacağından hiç şüphem yok. Henüz 20 yaşında ve birçok açıdan gelişmesi gerekiyor. Xabi, ona Real Madrid'de çok önemli bir rol verecektir. Kimseye ilk 11'de yerini garanti edemez, ancak Arda geçen sezonlara göre daha fazla dakika oynayacaktır.'' şeklinde konuştu.