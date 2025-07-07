Luka Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos ayında yeni takımına katılıyor

Luka Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos ayında yeni takımına katılıyor
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Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Real Madrid'den ayrılacak olan Luka Modric'in ağustos ayında takıma katılacağını açıkladı.

Real Madrid'e veda eden Luka Modric, Serie A devi Milan'a transfer olmaya adım adım yaklaşıyor.

AĞUSTOS'TA TAKIMA KATILACAK

İtalyan ekibi Milan'ın yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, 39 yaşındaki Hırvat yıldız Luka Modric'in ağustos ayında takıma katılacağını resmen duyurdu. Basın toplantısında açıklama yapan Allegri, Modric için "olağanüstü bir oyuncu" ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdi.

REAL MADRİD KARNESİ

2012'de Real Madrid'e transfer olan Modric, İspanyol devinde forma giydiği süre boyunca 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu kazandı. Yıldız isim, Real Madrid formasıyla 596 maçta 43 gol attı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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