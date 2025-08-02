Luka Doncic'ten dev imza! 3 yılda 165 milyon dolar kazanacak

Luka Doncic'ten dev imza! 3 yılda 165 milyon dolar kazanacak
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NBA ekibi Los Angeles Lakers, Luka Doncic ile 3 yıl 165 milyon dolarlık maksimum kontrat uzatma anlaşmasına vardı. Doncic yeni kontratıyla tam 77 genç sporcuya toplam 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

Nba'in iddialı ekiplerinden Los Angeles Lakers, yıldız guardı Luka Doncic ile 3 yıllığına 165 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı.

3 YILDA 165 MİLYON DOLAR KAZANACAK

NBA'den yapılan açıklamada, "Luka Doncic, gelecek yaz serbest oyuncu statüsüne düşmeden yeni takımıyla uzun vadeli bir gelecek kurmak için Los Angeles Lakers ile 3 yıllığına 165 milyon dolar tutarında maksimum sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, Doncic'in 2028 yılına kadar Los Angeles'ta kalmasını sağlıyor." denildi.

77 GENÇ SPORCUYA YARDIM EDECEK

Öte yandan Doncic yeni kontratıyla birlikte tam 77 genç sporcuya toplam 5 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

İSTATİSTİKLERİ

NBA'de 5 kez All-Star'a seçilen Doncic, 2 Şubat 2025'te Dallas Mavericks'ten takas yoluyla Lakers'a katıldıktan sonra oynadığı 28 maçta ortalama 28,2 sayı, 8,1 ribaunt, 7,5 asist ve 1,6 top çalma üretti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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