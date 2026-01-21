Luis Suarez, PSG'yi tek başına yıktı

Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Sporting CP'ye 2-1 mağlup oldu. Sporting CP'nin gollerini 74. ve 90. dakikalarda Luis Suarez kaydetti. PSG'nin tek golünü ise 79. dakikada Khvicha Kvaratskhelia attı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Psg, Sporting CP deplasmanında Luis Suarez'in son dakikadaki golüyle yıkıldı.

SPORTING CP, PSG'Yİ EVİNDE DEVİRDİ

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Sporting CP ile karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

LUIS SUAREZ SON DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Sporting CP'ye galibiyeti getiren golleri 74. ve 90. dakikalarda Luis Suarez attı. Uruguaylı golcü, özellikle uzatma anlarında bulduğu golle Psg'ye büyük şok yaşattı.

PSG'NİN TEK GOLÜ KVARATSKHELIA'DAN GELDİ

Paris Saint-Germain'in tek golünü 79. dakikada Khvicha Kvaratskhelia kaydetti. Ancak bu gol, Fransız ekibine puan için yeterli olmadı.

PUAN DURUMU VE SON HAFTA PROGRAMI

Bu sonucun ardından PSG 13 puanda kaldı. Sporting CP ise puanını 13'e yükseltti. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında PSG, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Sporting CP, Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak.

