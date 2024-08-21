Lugano, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano, yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. İsviçre ekibi, son antrenmanını teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano, yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
İsviçre ekibi, son antrenmanını teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde gerçekleştirirek maç saatini beklemeye başladı.