Lucescu'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Teklifi kabul etmedim

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe hakkında çok çarpıcı itiraflarda bulundu. 77 yaşındaki çalıştırıcı, Jorge Jesus'tan önce Fenerbahçe'ye gitme ihtimali olduğunu ancak bunu kabul etmediğini ifade etti.

A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Mircea Lucescu, Rumen basınına konuştu. Dinamo Kiev'den ayrılma ihtimali olduğunu belirten Rumen teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili de flaş bir itirafta bulundu.

"KİMSEYLE PAZARLIK YAPMAM"

Rumen basınına konuşan deneyimli çalıştırıcı, takımdan ayrılma ihtimalleri olduğunu ancak bunları kabul etmediğini söyledi. Lucescu, Ekim ayında Rennes ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Nice'in temsilcilerinin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. 77 yaşındaki teknik adam, "Ne olduğu önemli değil, kimseyle pazarlık yapmam. Rennes ile oynadığımız maçta Nice'ten gelenler oldu ama ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada, Ukrayna'da şampiyonanın devam etmesi için büyük çabalar var." dedi.

"JESUS'DAN ÖNCE GİDEBİLİRDİM, KABUL ETMEDİM"

Öte yandan Fenerbahçe için de konuşan Lucescu, "Yaz aylarında Jorge Jesus'tan önce Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama kabul etmedim. Dinamo Kiev'i içinde bulunduğu durumda bırakıp gidemezdim. Bu benim karakterim değil" diye konuştu.