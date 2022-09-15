Lucas Torreira'dan Muslera itirafı: Transferimde etkisi büyük

Uruguaylı futbolcu Torreira, sarı-kırmızılı takıma gelmesinde Muslera'nın etkili olduğunu, " Muslera,buraya gelmemin önemli bir parçası oldu. Onunla daha önce konuştuk. Bana çok yardımcı oldu. Burada neler yapmak istediklerini anlattı." diyerek açıkladı.

"MUSLERA BANA PROJEYİ ANLATTI"

Galatasaray'a gelmesinde sarı-kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera'nın çok etkili olduğunu dile getiren Torreira, "Muslera önemli bir parçası oldu buraya gelmemin. Onunla konuştuk daha önce. Bana çok yardımcı oldu. Projeyi anlattı. Burada neler yapmak istiyoruz bunu anlattı. Güzel planları var, burada büyük bir proje var. Onun dışında Erden bey, başkan ve hocamızla konuştuk. Hepsi destek oldular ve neler yapmak istediklerini bana anlattılar. Taraftar da çok önemli bir parçası. Buraya güzel şeyler başarmak için, bu projenin parçası olmak için gelmek istedim. Benim için çok büyük bir kulüp. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok iyi vakit geçiriyorum iyi antrenmanlar çıkarıyoruz" diye konuştu.

"MUSLERA'YA DİĞER TAKIM TARAFTARLARI DA SAYGI GÖSTERİYOR"

Torreira, vatandaşı ve takım arkadaşı Muslera ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Uruguaylı olarak büyük gördüğüm harika bir insan. Oyuncu olmasının dışında karakter olarak da çok saygı duyduğum bir insan. Milli takımda oynama şansı yakaladık. Bu benim için çok büyük bir onur. Gerçekten bir ayrıcalıktı. Şimdi aynı kulüpte oynuyoruz. Bu beni heyecanlandırıyor. Büyük bir insan olduğunu şuradan da anlayabiliriz. Sadece Galatasaray taraftarı değil, diğer takım taraftarları da Muslera'ya saygı duyuyorlar. Onun dışında altyapıdaki insanların rol model aldığı çok büyük bir karakter. Onunla çalıştığım için mutluyum." dedi.

"TARAFTAR HARİKA"

Maçlarda ki atmosferin sorulması üzerine Lucas Torreira, "Harika bir taraftar var burada. Beni kendi aralarına aldılar. Bizi sabah 4'te karşıladıklarında fark ettim. Uruguay'daki taraftarlar da o şekildedir. Tutkuludurlar, armaya formaya adamıştırlar. Bu tutku benim de hissettiğim bir şey. Bulunduğum ekipte kendimi parçası olarak hissetmeyi seviyorum. O yüzden taraftara çok yakın hissediyorum. Harika bir taraftar olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

MERTENS İLE YAKIN ARKADAŞLAR

Mertens ile olan ilişkisine de değinen Uruguaylı futbolcu, "Milano'dan, Belçika'ya geçmiştik. Beraber 2 buçuk saat hızlı şekilde kaynaştık. Birbirimizi sevdik. Her şeyi paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Buraya geldiğimizde takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Geçmişinde de büyük oyuncuydu. Bunu yansıtıyor. Ben de o geldi diye çok mutlu oldum. Uçakta birbirimizle kaynaşmıştık. Burada o kadar büyük bir oyuncu ile oynuyor olmak gurur verici. Hep beraber takımı iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"KENDİMİ GALATASARAY'A ADADIM"

Sarı-kırmızılı takımdan sonraki hedefinin daha sonra belli olacağını söyleyen başarılı futbolcu, "Şimdilik Galatasaray'a odaklanmış durumdayım. 4 yıllık kontrat imzaladık. Gelecekte ne olacak bilemeyiz fakat şu anda kendimi Galatasaray'a adamış durumdayım. Taraftarlar beni çok iyi karşıladı. Elimden gelen en iyi şekilde oynayıp dünya kupasında mücadele etmek de çok önemli bir gurur kendi milletimi temsil ediyor olmak. Bunlara odaklanmış durumdayım. Taraftarın desteğiyle çok iyi bir iş çıkaracağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerine son verdi.