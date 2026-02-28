Lucas Torreira 3. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Corendon Alanyaspor maçında kaydettiği golle bu sezon ligde 2, toplamda 3. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'dan geldi. Mücadelenin 58. dakikada ceza sahası içinde Victor Osimhen'in röveşatasında seken topu alan Torreira, kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.

30 yaşındaki futbolcu golden sonra sevincini tribünlere giderek yaşadı. Uruguaylı futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan Lucas Torreira, toplam gol sayısını da 3 yaptı.

Torreira ayrıca Sacha Boey'un 45+2. dakikada attığı golde de pası veren futbolcuydu.

Müsabakaya 11'de başlayan Lucas Torreira 79. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. - İSTANBUL

