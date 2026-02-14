Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Brezilyalı kayakçı Lucas Pinheiro Braathen, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini erkekler büyük slalomda altın madalya kazanarak, ülkesine tarihindeki ilk kış olimpiyatı madalyasını getirdi.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini erkekler büyük slalom kategorisinde Brezilyalı Lucas Pinheiro Braathen, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde alp disiplini erkekler büyük slalom yarışları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

İlk iniş yarışını 1 dakika 13.92 saniyeyle tamamlayan Lucas Pinheiro Braathen, ikinci iniş müsabakasında ise 1.11.08'lik süre elde etti. Toplamda 2 dakika 25 saniyeye ulaşan Brezilyalı kayakçı, altın madalyanın sahibi oldu.

Pinheiro Braathen, Brezilya'ya kış olimpiyatları tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

İsviçreli sporcular, bu kategoride podyumu tamamladı. Marco Odermatt, 0.58 saniye geride gümüş ve Loic Meillard, 1.17 saniye farkla bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
