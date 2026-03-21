Samsunsporlu Satka'nın elinde kırık tespit edildi

Samsunsporlu Satka'nın elinde kırık tespit edildi
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi maçı sırasında sakatlanan Slovak oyuncu Lubomir Satka'nın sol elinde 3'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Oyuncunun pazartesi günü ameliyat olması planlanıyor.

SAMSUNSPOR'UN, 19 Mart 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Slovak oyuncu Lubomir Satka'nın sol elinde kırık tespit edildi.

Samsunspor, 19 Mart 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sırasında girdiği ikili mücadele sonrası elinde şiddetli ağrı oluşan Lubomir Satka'ya devre arasında müdahale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından müsabakaya devam eden oyuncunun, maç sonrasında gerçekleştirilen muayenesinde sol el 3'üncü tarak kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Müsabakanın ardından Slovakya Milli Takımı kampına katılan Lubomir Satka'nın, pazartesi günü ameliyat edilmesinin planlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletilerek en kısa sürede sağlığına kavuşmasının temenni edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Gizli silah devreye alındı
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

"Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın"
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama gölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
Rusya'nın, ABD'ye 'Ukrayna şartıyla' İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü

Putin'den Trump'a "İran" teklifi: İstihbarat desteğini keserim ama...
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

"Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın"
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti

İran'ın her gün vurduğu ülkede kritik gelişme! Tüm askerler çekildi