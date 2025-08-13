Lösemi Tedavisi Gören Rüzgar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Davetiyle Maçı İzledi

Güncelleme:
İzmir'de lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Rüzgar Kırgülü, Fenerbahçe-Feyenoord maçını özel davetle stadyumdan izledi. Rüzgar, Ali Koç'a stadyumda maç izlemek istediğini ilettikten sonra bu rüya gerçek oldu.

İzmir'de lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Rüzgar Kırgülü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel davetiyle dün akşam oynanan Fenerbahçe- Feyenoord maçını stadyumdan izledi.

Birinci evre lösemi tanısı konulan ve 5 yıldır hastalıkla mücadele eden minik Rüzgar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenerek, stadyumda maç izlemek istediğini dile getirmişti. Rüzgar'ın bu anlamlı çağrısına karşılıksız kalmayan Başkan Ali Koç, dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Fenerbahçe - Feyenoord maçı için aileyi İstanbul'da ağırladı. Maç öncesi ailesi ile görüşen Başkan Koç, lösemi hastası Rüzgar'ın tedavisi hakkında bilgi aldı. Aile daha sonra kendilerine ayrılan locada maçı seyretti. Yapılan bu özel davet karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirten aile, Ali Koç ve tüm Fenerbahçe camiasına teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
