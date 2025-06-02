Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı

Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı
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MLS ekibi Los Angeles Football Club, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Yıldız isim, Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Fenerbahçe'nin sezon ortasında MLS ekibi Los Angeles Football Club'a kiraladığı Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu.

CENGİZ ÜNDER GERİ DÖNÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Los Angeles Football Club, Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Milli futbolcunun yaz kampında Sarı-lacivertlilere geri döneceği belirtildi.

3-4 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Öte yandan son dönemde yaşadığı sakatlıklardan dolayı eski formunu bulamayan milli yıldız, MLS ekibinde de yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

MLS İSTATİSTİĞİ

MLS'te 12 maça çıkan Cengiz Ünder, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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