Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler

Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
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MLS ekibi Los Angeles FC, kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den sezonun ortasında MLS ekibi MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR

MLS Ligi ekibi Los Angeles FC, milli oyuncu Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmadı ve tecrübeli ismin Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı.

AMERİKA SERÜVENİ

Amerika'da takımıyla 15 maça çıkan 27 yaşındaki Cengiz, takımıyla çıktığı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Cengiz, 15 milyon euro bonservis karşılığında Marsilya'dan transfer edilmişti. Sarı-lacivertlilerde 42 maça çıkan milli isim, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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