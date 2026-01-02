Kawhi Leonard 45 sayı attı, Clippers üst üste 6. galibiyetini kazandı

NBA'de Los Angeles Clippers evinde karşılaştığı Utah Jazz'ı 118-101 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini elde etti. Clippers'ta Kawhi Leonard 45 sayıyla oynadı.

NBA'de normal sezon 5 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks'i 123-108'lik skorla mağlup etti. Bu sezonki 18. galibiyetini elde eden Philadelphia'da Tyrese Maxey 34 sayı, 10 asistle double double yaparken, VJ Edgecombe 23 sayı, Joel Embiid 22 sayı ve milli basketbolcu Adem Bona da 2 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Ligde üst üste 4, toplamda da 23. yenilgisini alan Dallas'ta ise Max Christie 18 sayı, Brandon Williams 14 sayıyla oynadı.

Alperen Şengün'den, Brooklyn potasına 20 sayı

Houston Rockets, Barclays Center'da mücadele ettiği Brooklyn Nets'i 120-96'lık skorla yendi. Ligdeki 21. galibiyetini elde eden Houston'da sakatlığından dolayı iki maç sonra görev alan milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 6 asist, 6 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant de 22 sayı, 11 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 21. mağlubiyetini alan Brooklyn'de ise Cam Thomas 21, Ziaire Williams da 14 sayılık katkı verdi.

Clippers'tan üst üste 6. galibiyet

Los Angeles Clippers, Intuit Dome'da karşı karşıya geldiği Utah Jazz'ı 118-101'lik skorla mağlup etti ve art arda 6, toplamda da 12. galibiyetini kazandı. Clippers'ta Kawhi Leonard 45 sayıyla ön plana çıkarken, James Harden 20 sayı ve Nicolas Batum da 14 sayıyla eşlik etti. Bu sezonki 21. yenilgisini alan Kyle Anderson 22 sayı, Brice Sensabaugh 20 sayı ve Isaiah Collier da 16 sayı, 10 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Brooklyn Nets: 96 - Houston Rockets: 120

Detroit Pistons: 112 - Miami Heat: 118

Dallas Mavericks: 108 - Philadelphia 76ers: 123

Sacramento Kings: 106 - Boston Celtics: 120

Los Angeles Clippers: 118 - Utah Jazz: 101 - İSTANBUL