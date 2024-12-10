Loris Karius, dünyanın en iyi takımlarından birine transfer oluyor

Bir dönem Beşiktaş kiralık olarak forma giyen Loris Karius için çok konuşulacak bir transfer iddiası gündeme geldi.

BAYERN MÜNİH'İN KALECİ ADAYLARI ARASINDA

Alman devi Bayern Münih'de Manuel Neuer'in sakatlığı, Sven Ulreich'in ise kişisel sebeplerden dolayı kadroda olmaması sonrası kaleci olarak sadece Daniel Peretz kaldı. Bild'de yer alan habere göre; Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in yokluğunda Daniel Peretz'in arkasına deneyimli bir kaleci transfer etmeyi düşünen Münih, Loris Karius'u kaleci adayları arasına aldı.

BONSERVİSİNİN ELİNDE, TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE

Keleci transferi için birçok ismi gözüne kestiren Bayern, sezon başından bonservisi elinde olması sebebiyle Alman kaleciyi bir adım önde görüyor. Öte yandan Karius'un son 5 sezonda 10 maça dahi çıkmamış olması dikkat çekiyor. Geride kalan 2 sezonu Newcastle United'da geçiren31 yaşındaki file bekçisi, sadece 2 maça çıkmıştı. Karius, 2022-2023 sezonunda ise Liverpool kadrosunda yer almasına rağmen hiç forma giymedi. Tecrübeli eldiven Beşiktaş sonrası formasını giydiği Union Berlin'de de 5 maçta forma giyebilmişti.

KARIUS'UN KARİYERİ: BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

2018 yazında Liverpool'dan Beşiktaş'a 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius, 67 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 95 gol 31 yaşındaki eldiven, 14 müsabakada ise gole izin vermedi. Mart 2020'de siyah-beyazlılardan ayrılarak İngiliz devine geri dönen Karius, daha sonra Union Berlin ve Newcastle United gibi takımlarda oynadı. Alman file bekçisi Temmuz ayından bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.