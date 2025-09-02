Kadro bildirimine saatler kaldı! Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor

Kadro bildirimine saatler kaldı! Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Nijeryalı yıldız için yıllık 6 milyon euro maaş ve 4 sezonluk sözleşme teklif etti. Galatasaray ise kiralık olarak almak istedi ancak Atalanta, kiralama formülüne sıcak bakmadı. Transfer görüşmeleri sürerken, oyuncunun vereceği karar belirleyici olacak.

Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe, Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman transferinde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, oyuncuya yüksek maaş ve uzun süreli sözleşme teklif ederken, sarı-kırmızılılar ise kiralık formülünü devreye soktu. Atalanta'nın tavrı merakla beklenirken, Lookman'ın vereceği karar iki kulüp açısından da belirleyici olacak.

AVRUPA İÇİN KADRO BİLDİRİMİ BU GECE BİTİYOR

Transferde büyük rekabet sürerken kritik detay ise takvim. UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimi bu gece saat 01.00'de sona eriyor. Tüm gözler Lookman'ın tercihine çevrildi.

Kadro bildirimine saatler kaldı! Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor

FENERBAHÇE ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulundu. Sarı-lacivertliler, Lookman'a yıllık 6 milyon euro maaş ve 4 sezonluk sözleşme teklif etti.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Galatasaray ise oyuncuyu kiralık olarak almak istedi. Ancak Atalanta, kiralama formülüne sıcak bakmadı. İtalyan basınına göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim öncesinde Atalanta'ya 40 milyon euroluk bonservis önerisine hazırlanıyor. Transfer görüşmeleri sürerken, oyuncunun vereceği karar belirleyici olacak.

