Londra derbisi nefes kesti! Lider Arsenal, Chelsea'ye yine sahayı dar etti
Spor Haberleri
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligde 34 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Öte yandan Topçular, Stamford Bridge'de oynadığı son 3 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Chelsea ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Londra derbisinde Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.
LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Gabriel Magalhaes kaydetti. Bu sonuçla Arsenal, ligde 34 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.
STAMFORD BRIDGE'DE KAYBETMİYORLAR
Chelsea'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Arsenal, bu galibiyetle Stamford Bridge'de oynadığı son 3 lig maçında da ezeli rakibini yenmeyi başardı.
Haberler.com - Spor