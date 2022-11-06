Londra derbisi nefes kesti! Lider Arsenal, Chelsea'ye yine sahayı dar etti

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligde 34 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Öte yandan Topçular, Stamford Bridge'de oynadığı son 3 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.