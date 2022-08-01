Londra'da binlerce kişi kadın futbol takımının şampiyonluğunu kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Londra'da binlerce kişi kadın futbol takımının şampiyonluğunu kutladı

Londra'da binlerce kişi kadın futbol takımının şampiyonluğunu kutladı

İngiltere Kadın Futbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası finalinde Almanya'yı 2-1 mağlup edip şampiyon olmasının ardından, İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Tralfagar Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla kutlama yapıldı.

 - Güncelleme:

İngiltere Kadın Futbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası finalinde Almanya'yı 2-1 mağlup edip şampiyon olmasının ardından, İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Tralfagar Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla kutlama yapıldı.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın dün akşam oynanan finalinde Almanya'yı 2-1 yenerek şampiyon olan İngiltere Kadın Futbol Takımı için Başkent Londra'nın merkezinde kutlamalar yapıldı. Dün Londra'daki Wembley Stadyumu'nda gerçekleşen finalin ardından şampiyonluğa ulaşan İngiltere Kadın Futbol Takımı, erkek futbol takımının 1966'da Dünya Kupası'nı kazanmasından bu yana ülkenin en büyük uluslararası başarısını sağladı.

Londra'da binlerce kişinin Trafalgar Meydanı'nda toplanmasıyla başlayan kutlamalar sırasında Lionesses olarak adlandırılan İngiltere Kadın Futbol Takımı, tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kutlamaların bir parçası olarak İngiltere futbolu için sembolik bir şarkı haline gelen Neil Diamond'un Sweet Caroline adlı şarkısı da çalındı.

KRALİÇE ELİZABETH TEBRİK MESAJI YAYIMLADI

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İngiltere Kadın Futbol Takımı'nın tarihi galibiyetini kutlayan bir mesaj yayımladı. Kraliçe Elizabeth, "Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nı kazandığınız icin en içten tebriklerimi iletiyorum. Başarınız, hak ettiğiniz şekilde kazandığınız kupanın da ötesinde. Hepiniz bugün kız çocuklarına, kadınlara ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacak birer örnek oluşturdunuz" dedi.

(Aylin Albayrak - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title