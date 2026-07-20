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Manisa FK'da Diony yolcu

Manisa FK'da Diony yolcu
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Manisa FK'nın geçen sezon 22 gol atan yıldızı Lois Diony, sözleşmesinin sona ermesiyle 1. Lig'in yeni ekibi Mardin 1969 Spor ile anlaştı. Manisa FK, boşalan forvet mevkisi için Erzurumspor'dan Cheickne Sylla'yı transfer etti.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün geçen sezon en skorer oyuncusu olan Fransız golcü Lois Diony yuvadan uçuyor. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Diony'nin, 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Mardin 1969 Spor'la anlaşma sağladığı iddia edildi.

Geçen sezon Manisa FK formasını ligde 38 maçta terleten 33 yaşındaki forvet, 22 gol atarak takımına önemli katkı sağlamıştı. Diony, Manisa FK'dan önce de Bandırmaspor'da görev yapmıştı. Manisa FK, Diony'nin yerine Erzurumspor FK'dan 32 yaşındaki Malili golcü Cheickne Sylla'yı kadrosuna dahil etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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