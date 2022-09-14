Ljajic'in yeni adresi herkesi şaşırttı! Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla antrenmana çıktı

Sözleşmesi bittikten sonra Beşiktaş'tan ayrılan Sırp futbolcu Adem Ljajic, ülkesinin takımlarından Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıktı. Fenerbahçe'nin kardeş takımı olarak bilinen Novi Pazar, aynı zamanda Ljajic'in de doğduğu şehrin takımı.

Beşiktaş'ta önce kadro dışı kalan ardından da sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu.

DENEME ANTRENMANLARINA ÇIKTI

Serbest statüde bulunan Adem Ljajic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı. Sırp futbolcu doğduğu şehrin takımı Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıktı.

LJAJIC'İN KARİYERİ

Beşiktaş ile 2018 yılında sözleşme imzalayan Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla 85 maça çıkarken 26 asist-18 gollük katkı sağladı. Deneyimli orta saha daha önce Partizan, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları giydi.