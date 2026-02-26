Haberler

'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Maç sonrası Victor Osimhen'e "Bir sonraki turda, Liverpool veya Tottenham var. Hangisini tercih edersin?" şeklinde bir soru soruldu. Osimhen o soruya, "Dürüst olmak gerekirse, Liverpool ile karşılaşmak bir tür intikam gibi olacak onlar için. Şimdi kimle karşılaşırsak karşılaşalım, fazla bir şey söyleyemem ama Liverpool'dan kaçmayı tercih ederim" şeklinde bir yanıt verdi. Yıldız ismin o sözleri çok konuşuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 5-2'lik galibiyetin avantajıyla toplamda 7-5'lik skorla son 16 turuna yükseldi.

"LIVERPOOL'DAN KAÇMAYI TERCİH EDERİM"

Karşılaşmanın ardından Victor Osimhen'e, "Bir sonraki turda Liverpool veya Tottenham var. Hangisini tercih edersin?" sorusu yöneltildi.

"KOLAY OLMAYACAK"

CBC Sports Golazo'ya konuşan Nijeryalı yıldız, "Dürüst olmak gerekirse, Liverpool ile karşılaşmak bir tür intikam gibi olacak onlar için. Şimdi kimle karşılaşırsak karşılaşalım, fazla bir şey söyleyemem ama Liverpool'dan kaçmayı tercih ederim. Ama gelirlerse elbette işi çözeceğiz. Ama kolay olmayacak. Burası Şampiyonlar Ligi. Hiçbir takım kolay değil" ifadelerini kullandı. Osimhen'in "Liverpool'dan kaçmayı tercih ederim" sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat özbaş:

Haberi abarta abarta yazmissiniz da merak ettim Beklenmedik yanit nerde?

