Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi

Liverpool, Muhammed Salah ile şu ana kadar yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı. Mısırlı yıldıza Avrupa ve Suudi Arabistan'dan talipler bulunuyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Sky'da yer alan habere göre, Liverpool ve Salah cephesinin beklentilerinin birbirinden uzak olduğu ve şu an için yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Salah'a ayrıca Avrupa ve Suudi Arabistan'dan da talipler olduğu belirtildi. 2017'den bu yana Liverpool forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, çıktığı 366 maçta 221 gol atı ve 99 asist yaptı.