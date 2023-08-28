Liverpool ve Manchester City Premier Lig'de galip

İngiltere Premier Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Liverpool, 1-0 geriye düştüğü Newcastle United deplasmanında 2-1 kazandı. Son şampiyon Manchester City ise Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti ve sezona 3'te 3'le başladı.

İngiltere Premier Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Liverpool, 1-0 geriye düştüğü Newcastle United deplasmanında 2-1 kazanmasını bildi. Son şampiyon Manchester City ise Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti ve sezona 3'te 3'le başlamış oldu.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftası dün oynanan Newcastle United - Liverpool mücadelesiyle tamamlandı. Liverpool, Newcastle deplasmanında 25. dakikada Gordon'un attığı golle 1-0 geriye düştü. Kırmızılar, 28. dakikada Virgil Van Dijk'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalmasına rağmen 81 ve 90+3. dakikada Darwin Nunez'in golleriyle galip gelmeyi başardı. Liverpool, bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Son şampiyon Manchester City, 3'te 3'le başladı

Premier Lig'in 3. haftasında son şampiyon Manchester City, Sheffield United'a konuk oldu. City, 63'te Erling Haaland ve 88'de Rodri'nin golleriyle 2-1'lik galibiyete uzanırken, Sheffield United'ın tek golü 85'de Jayden Bogle'den geldi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, böylece 3'te 3 yaparak sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu. Geçtiğimiz sezonu gol krallığında zirvede tamamlayan City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland ise yeni sezonda 3 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Chelsea, ilk galibiyetini aldı

Premier Lig'de son 3 transfer döneminde toplamda 1 milyar Euro'luk bonservis harcamasına ulaşan Chelsea, ligdeki ilk galibiyetini üçüncü haftada elde etti. Chelsea, ligin yeni ekiplerinden Luton Town'u; Sterling (2) ve Jackson'un golleriyle 3-0 mağlup etti. Mauricio Pochettino yönetimindeki maviler, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ilk 3 haftada 4 puan topladı.

Manchester United, 2-0'dan geri gelip 3-2 kazandı

Manchester United, Nottingham Forest'i konuk ettiği karşılaşmanın henüz 4. dakikasında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçtan kopmadı. ten Hag'ın öğrencileri, 17'de Christian Eriksen, 52'de Casemiro ve 76'da Bruno Fernandes'in penaltı golüyle rakibi karşısında 3-2'lik galibiyete uzandı. Manchester United da ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi sonucu 6 puan elde etti. - İSTANBUL