Liverpool Chelsea maçında kazanan çıkmadı

Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, Chelsea'yi konuk etti ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Liverpool, 6. dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle öne geçti, Chelsea ise 35. dakikada Enzo Fernandez'in serbest vuruşuyla eşitliği sağladı. Maçta iki gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi için yerini garantilemek isteyen Liverpool ile Avrupa kupalarına katılma yarışı veren Chelsea karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, Londra ekibi Chelsea'yi konuk etti. Ev sahibi 6. dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool, ilk yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulundururken, Chelsea 35'te duran toptan beraberlik golünü yakaladı. Enzo Fernandez'in kullandığı serbest vuruş doğrudan filelerle buluştu. İkinci yarıda iki takımın da birer golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Anfield'da 90 dakika 1-1 sona erdi. Ligde son 6 maçında mağlubiyet yaşayan ve teknik direktör değişikliğine giden Maviler, puanını 49'a çıkardı. Liverpool ise son 2 haftaya girilirken 59 puana yükseldi.

Arne Slot'un öğrencileri gelecek hafta Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
