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Liverpool ve Arsenal Beraber Kaldı: Anfield'da 2-2

Liverpool ve Arsenal Beraber Kaldı: Anfield'da 2-2
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Liverpool, Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Anfield'da oynanan maçta Liverpool 2-0 öne geçti, ancak Arsenal eşitliği sağladı. Arsenal'dan Mikel Merino kırmızı kart gördü.

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında sahasında 10 kişi kalan Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

Anfield Road'da oynanan karşılaşmada Liverpool, Cody Gakpo'nun 20. dakikada ve Luis Diaz'ın 21. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.

Gabriel Martinelli'yle 47. dakikada farkı 1'e indiren Arsenal, Mikel Merino'nun 70. dakikada attığı golle maçı 2-2'ye getirdi.

Konuk ekipte Mikel Merino, 79.dakikada Liverpool oyuncusu Darwin Nunez'e sert müdahaleden dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Premier Lig'de şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden Liverpool 83 puana ulaşılırken, Arsenal, 68 puanla 2. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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